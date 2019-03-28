وزير, الداخلية, أريبه, درعي, يزور, بلدية, الناصرة,

قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب حاكم اللواء عفيف عمار بزيارة الى بلدية الناصرة تهدف الى اطلاع الوزير على مبنى البلدية حيث ان هذه هي زيارته الاولى لدار البلدية الحديث والعصري والذي ساهمت وزارة الداخلية في تمويله واهتم الوزير بشكل شخصي بمتابعة خطوات بنائه متواصلاً كل الوقت مع رئيس البلدية السيد علي سلام.

وكان في استقباله الى جانب رئيس البلدية وادارته عدد من الشخصيات الاعتبارية ومدراء الدوائر والاقسام.رئيس البلدية اجتمع بالوزير في مكتبه لمدة نصف ساعة تحدث بها عن مشاريعه المستقبلية للمدينة منها الجامعة العربية الاولى والستاد الرياضي والقرية التعليمية وعدد من المشاريع التي تحتاجها المدينة.ثم تم عقد جلسة موسعة في قاعة الاجتماعات رحب بها رئيس البلدية بالوزير الذي يتعامل مع المواطنين بمساواة ويقدم للشرائح الضعيفة في المجتمع الاسرائيلي ما تستحق من ميزانيات وقد قدم للناصرة ما يلزمها بما يتعلق في بناية دار البلدية واكد رئيس البلدية ان الوزير درعي كان دائماً ومنذ ان تعرف أليه صادقاً في وعوده والتزاماته ورغم أننا ينقصنا الكثير فأننا على الأقل وكلما توجهنا للوزير كنا دائماً نحصل الميزانيات.الوزير درعي بدوره أعرب عن سعادته بزيارة الناصرة وبلديتها واعتزازه بالمبنى الجديد لدار البلدية والذي كلف ملايين الشواقل والذي تابعت الوزارة بنائه بالتنسيق الدائم مع رئيس البلدية ابو ماهر الذي يتميز بمحبته لمدينته ويعتبر نموذجاً ناجحاً لرؤساء السلطات المحلية الذين ينذرون أنفسهم وبشكل كبير لخدمة مواطنيهم بشكل استثنائي وأكد الوزير أنه أحب علي سلام من اللحظة الأولى التي التقيا بها وان الناصرة أكبر المدن العربية في البلاد والتي يؤمها يومياً عشرا الالاف من السياح تستحق الميزانيات والدعم والتطوير.في نهاية الاجتماع قدم رئيس البلدية درع تكريم للوزير على اهتمامه بشكل عام بالوسط العربي والناصرة بشكل خاص.