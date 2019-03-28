لجنة, المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, احياء, الذكرى, الـ, 43, ليوم, الأرض,

دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات احياء الذكرى الت 43 ليوم الأرض الخالد. وشددت المتابعة على أهمية أن تكون احياء الذكرى صرخة جماهيرية واسعة في مواجهة سياسة التمييز العنصري، سياسة الحرب والاحتلال، خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني، بالعدوان حربيا واسعا على قطاع غزة، والحصار الجغرافي والاقتصادي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن السلطات تكثف في هذه الأيام جرائم تدمير البيوت العربية، تحت ذريعة عدم الترخيص، وهو بناء اللا مفر، أمام أزمة الأراضي في بلداتنا العربية، المحرومة من توسيع مناطق نفوذها، والأصح أن نقول، المحرومة من استعادة أراضيها المصادرة منذ عشرات السنين.وتابع بركة، إن سياسة خنق بلداتنا تطال الجميع، ومنها ما تواجه تفجرا سكانيا، وما ينجم عنها من حرمان تطوير، وحالة اختناق دائمة في حركة السير، وغيرها من انعكاسات لهذه السياسة.ودعا بركة،الى الالتزام بالشعارات الوحدوية والمتفق عليعا في لجنة المتابعة بوصفها الاطار الجاع لكل مكونات مجتمعنا الفلسطيني ودعا إلى إبقاء نشاطات احياء ذكرى يوم الأرض، خارج كل التجاذبات الدائرة والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية، حفاظ على تلاحمنا في هذه المناسبة، كوننا جميعا نقف في خندق واحد، في مواجهة كل السياسات العنصرية والحربية.وكانت لجنة المتابعة قد اقرت البرنامج التالي، وهي بحسب التسلسل الزمني:قلنسوةيوم الخميس 28 آذار الساعة الرابعة، عند الدوار الشرقي للمدينة، وقفة ضد جرائم هدم البيوت.جديدة المكر- مسيرةوذلك يوم الجمعة 29 آذار، مسيرة تنطلق الساعة 2 ظهرا، من سوق المكر حتى موقع الاجتماع الشعبي على ارض طنطورالروحة- مسيرةالجمعة 19 آذار، تنطلق المسيرة الساعة 3 عصرا من عين ابراهيم مدخل معاوية ثم باتجاه راس داوود. يشمل البرنامج: ورشات عمل للمدارس الثانوية تمثل القرى التي هجرت من المنطقة.الطيبة- ساحة الشهيدالسبت 3032019 في العاشرة صباحا إعادة افتتاح ساحة الشهيد بحلتها الجديدة في مدينة الطيبة بالتنسيق مع بلدية الطيبة.راهط- حي العتايقةالسبت 30/3 الساعة 11 صباحاً، اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام في الحي، والتي نصبت على أنقاض البيوت المهدمة.كفر كنا- مسيرةالسبت 30 آذار: المسيرة تنطلق من النصب التذكاري الساعة 12 ظهرا حتى أضرحة الشهداء، حيث توضع اكاليل الزهور بالتنسيق مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي.سخنين -البطوف – المسيرة المركزيةالسبت 3032019، المسيرة المركزية في سخنين، ستنطلق في الساعة (16:30) الرابعة والنصف حيث تلتحم بها مسيرتا عرابة ودير حنا وتنتهي في ساحة البلدية.النقب- العراقيبالاحد 3132019, وقفة في مفرق لهافيم الساعة الثالثة عصرا، ومن ثم التوجه لإيقاد الشعلة في العراقيب.