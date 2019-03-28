همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي

استمرارا لحملاته ونشاطاته على مدار العام، أطلقت شبكة "همشبير لتسرخان" حملة كبيرة على تشكيلة من الأقسام في الشبكة.حيث تقوم الحملة على تقديم تخفيضات بقيمة 20% للزبائن و20% إضافية لاعضاء النادي والمنضمين الجدد.تجدر الإشارة أن الحملة ستبدأ يوم الخميس الموافق ل28.3.2019 حتى يوم الاحد 31.3.2019، وتشمل تخفيضات قيمة وبارزة في الأقسام المختارة.السيد إبراهيم مغزل، نائب المدير العام للفروع والمبيعات في همشبير لتسرخان " مع ادخال تشكيلة الربيع الجديدة المميزة من الماركات العالمية الرائدة اطلقنا حملة 20% بالإضافة ل 20% لاعضاء النادي، هذه الحملة التي تشمل غالبية الأقسام على البضاعة الخاصة ومن الماركات المعروفة، ندعو الزبائن لاستمتاع بها".