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ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد



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تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء بقاعةِ الإجتماعات بمبنى المجلس المحلي جلسةً تحضيرية موسّعة ضمت أعضاء المجلس المحلي وأعضاء اللجنة الشعبيةِ ومندوبي الأحزاب الوطنية والفعاليات النسائية. ولجان اولياء أمور الطلاب وشخصيات جماهيرية وإجتماعية. بهدف التباحث ومناقشة سُبل إحياء الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الثلاثين من آذار الخالد.



إفتتح رئيس المجلس الجلسة مُرحباً بالحضور الواسع.ومثمناً تجاوبهم وتلبيتهم لدعوى المجلس المحلي مؤكداً أن هذا اليوم الراسخ في الأذهان ,الخالد في القلوب والوجدان. كَتبنا فيهِ عهد بالدم بأننا باقون ما بقيَ الزعتر والزيتون .مستلهمين منه روح التضحية والصمود على أرض الآباء والجدود.


تأتي هذهِ الذكرى الوطنية العطرة في ظل تصاعد الهجمة الممنهجةِ من قِبل المؤسسةِ الرسميةِ إتجاه وجودنا وبقاءنا في وطننا من سن قوانين عنصرية وتضييق الخناق على العيش الكريم ومخططات السلب والنهب لما تبقَّ من أراضٍ عربية ومخططات الإقتلاع والتهجيير في النقب الصامد. ودق طبول العدوان على شعبنا الأعزل والمحاصر بغزة.


وذلك يحتم علينا الموقف أن نرص الصفوف ونقاوم هذهِ المخططات وأن نشارك بوحده صف في نشاطات وفعاليات إحياء يوم الأرض والتجند لانجاحهِ والمشاركةِ الفّعاله في المسيرةِ القطرية والتي ستقام في بلدةِ سخنين يوم السبت الساعة 16:30 والمشاركة في الفعاليات المحلية. ووضع الأكاليل على أضرحة الشهداء يوم السبت صباحاً.وبعد نقاش مستفيض من الحضور.تقرر إجراء برنامج الفعاليات التالية:


إجراء مسيرة المشاعل التقليدية. برنامجها السياسي والفني مساء يوم الجمعة . وصباح يوم السبت ستقام محاضرات توعوية في المدارس وتوزيع منشورات على الطلاب. وعند الساعة العاشرة ونصف التجمع امام المجلس المحلي والسفر لمدينتي سخنين وعرابة لوضع الاكاليل على اضرحة الشهداء . وعند الساعة الثانية ستنطلق المسيرة المحلية من امام المجلس المحلي وستجوب شوارع البلدة ومن بعدها الانطلاق نحو مدينةعرابة للاتحام بمسيرتها ومن ثمَ التوجه الى المهرجان المركزي بمدينة سخنين.




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