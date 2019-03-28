محمد, صلاح, بعد, نشره, صورة.., مطالب, بالتركيز, والعودة, للتسجيل,

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صورة جديدة له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودته للمران مع فريقه.

وظهر الفرعون من خلال الصورة مبتسما كالعادة، خلال تدريباته مع ليفربول، عقب انتهاء إجازته التي قضاها في مدينة دبي.وجاءت أغلب تعليقات متابعي النجم المصري على صورته الجديدة مطالبة إياه بالمزيد من التركيز في الفترة القادمة، والعودة للتسجيل ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد صيامه عن زيارة الشباك لسبع مباريات في مختلف البطولات مع فريقه.وحصل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على المرتبة السادسة في قائمة أفضل 10 مهاجمين على مستوى العالم، وفقا لتصنيف مجلة "4-4-2" الإنجليزية.ويستعد محمد صلاح للمباراة التي تجمع ليفربول ونظيره توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل.