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صور - الكشف عن بهو قصر "فرعون مصر الأشهر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت بعثة أثرية لجامعة نيويورك، عن بهو قصر فرعوني يعود إلى الملك رمسيس الثاني في محافظة سوهاج بصعيد مصر، حسبما أفاد مسؤولون، الخميس.



وبحسب بيان رسمي على صفحة وزارة الآثار المصرية على "فيسبوك"، وجدت البعثة البهو ملحقا بمعبد رمسيس الثاني في أبيدوس، حيث جرى الكشف عن أحجار وأساسات المعبد خلال عمليات حفر أثرية حوله بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.


وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن الكشف سوف يغير ولأول مرة، شكل وخريطة المعبد الذي اكتشف قبل 160 عاما.


وأضاف: "كما سيضيف الجديد إلى معرفتنا بتخطيط وشكل المعابد وملحقاتها في فترة الرعامسة، مشيرا إلى أن الصورة المعمارية لملحقات هذا المعبد ومن بينها البهو والقصر، تحاكي الملحقات الخاصة بمعبد والده سيتي الأول، الذي يقع على بعد حوالي 300 متر جنوبا".




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