خسائر, غزة, خلال, القصف, الاخير, تصل, 2, مليون, دولار,

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تسبب بدمار 30 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.

وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة اليوم الخميس، أن الخسائر التقديرية للقصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2 مليون دولار.وأكد سرحان، أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة" قوة مفرطة غير متناسبة ألحقت أضراراً مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت؛ مما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم."وشمل القصق المباني التالية "مبنى شركة الملتزم بغزة، حيث تم هدم مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق بالكامل بمساحة 600 م2 تقريبا يضم 9 وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتامين، كما تضررت قرابة 25 وحدة سكنية بشكل جزئي في محيط المبنى المهدوم."تصوير afp