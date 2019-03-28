تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 17:00:03 أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا |  2019-03-28 15:34:17 شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب |  2019-03-28 14:52:21 اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس |  2019-03-28 14:23:38 وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة |  2019-03-28 14:14:34 فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر |  2019-03-28 14:11:21 وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة |  2019-03-28 14:10:12 لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض |  2019-03-28 13:40:32 ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد |  2019-03-28 13:40:47 أورام البروستاتا تنتشر بواسطة "بصق" بروتين يوقظ الخلايا |  2019-03-28 13:40:26 صور - الكشف عن بهو قصر "فرعون مصر الأشهر" |  2019-03-28 14:15:06 خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار |  2019-03-28 12:34:28 طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة |  2019-03-28 12:31:37 اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء |  2019-03-28 12:18:59 هبوط حاد لليرة التركية |  2019-03-28 11:56:43 غزة - مليونية سلمية في يوم الارض |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تسبب بدمار 30 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.


وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة اليوم الخميس، أن الخسائر التقديرية للقصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2 مليون دولار.


وأكد سرحان، أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة" قوة مفرطة غير متناسبة ألحقت أضراراً مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت؛ مما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم."


وشمل القصق المباني التالية "مبنى شركة الملتزم بغزة، حيث تم هدم مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق بالكامل بمساحة 600 م2 تقريبا يضم 9 وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتامين، كما تضررت قرابة 25 وحدة سكنية بشكل جزئي في محيط المبنى المهدوم."


تصوير afp 




كلمات متعلقة

خسائر, غزة, خلال, القصف, الاخير, تصل, 2, مليون, دولار,

تابعونــا

شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب 2019-03-28 | 15:34:17

في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...

اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس 2019-03-28 | 14:52:21

اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...

وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة 2019-03-28 | 14:11:21

قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...

لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-28 | 14:10:12

دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...

ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32

تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...

طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة 2019-03-28 | 12:34:28

اصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما باصابات متوسطة اليوم الخميس اثر تعرضه للطعن في القسم...

اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء 2019-03-28 | 12:31:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : يوم 6.3.2019، قرب...

غزة - مليونية سلمية في يوم الارض غزة - مليونية سلمية في يوم الارض 2019-03-28 | 11:56:43

أجرى قادة الفصائل في قطاع غزة جولة على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع...

بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة 2019-03-28 | 11:16:59

عقد في مكتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي لمدير...

لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان 2019-03-28 | 11:15:32

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة اعتقال شخصين الكسيفة شجار عائلي دهس عمور جمعة يوسف مقتل حرق اضرام النار شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا نصف طن لحوم ملحمة قرية دبورية غير صالحة للاستهلاك الادمي قرية مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com