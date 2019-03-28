طعن, شاب, 18, عاما, في, كفرياسيف, واصابته, متوسطة,

وتم نقل الشاب المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا هناك تم اخضاعه للعلاج .ولم تصدر الشرطة بعد بيانا حول الحادث وتفاصيله وخلفيته.

اصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما باصابات متوسطة اليوم الخميس اثر تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسمه .

تابعونــا

شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب 2019-03-28 | 15:34:17 في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...

اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس 2019-03-28 | 14:52:21 اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...

وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة 2019-03-28 | 14:11:21 قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...

لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-28 | 14:10:12 دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...

ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32 تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...

خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار 2019-03-28 | 14:15:06 قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير...

اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء 2019-03-28 | 12:31:37 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : يوم 6.3.2019، قرب...

غزة - مليونية سلمية في يوم الارض 2019-03-28 | 11:56:43 أجرى قادة الفصائل في قطاع غزة جولة على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع...

بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة 2019-03-28 | 11:16:59 عقد في مكتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي لمدير...