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طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما باصابات متوسطة اليوم الخميس اثر تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسمه .



وتم نقل الشاب المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا هناك تم اخضاعه للعلاج .



ولم تصدر الشرطة بعد بيانا حول الحادث وتفاصيله وخلفيته.


الصورة توضيحية بلطف من صفحة الشرطة على الفيسبوك 




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