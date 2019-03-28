اعتقال, مشتبه, من, شقيب, السلام, بالسطو, على, عامل, بناء,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : يوم 6.3.2019، قرب الساعة 02:00 ، تلقت الشرطة بلاغ حول عملية سطو في ورشة للبناء في مجمع جاف-يام في الحديقة التكنولوجية في مدينة بئر السبع.

فور تلقي البلاغ، سارعت، قوات من الشرطة الى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.من مواد.البينات التي تم جمعها، تبين أن ملثمون وصلوا إلى ورشة بناء في الحديقة التكنولوجية في مدينة بىر السبع، وبحوزتهم وسائل قتالية، الى المكان، الذي كان فيها، عمال من سكان يهودا والسامرة ، وقاموا بسطو وسرقة هواتفهم المحمولة ومبلغ من المال.خلال الحادثة أصيب أحد العمال، بإصابات، جراء الإعتداء عليه بواسطة أداة حادة حيث تم أحالته لتلقي العلاج .خلال التحقيق تم التعرف على هوية المشتبه، وهو من سكان شقيب السلام، يبلغ من العمر 24 عام ، فتم توقيفة يوم 10.3.2019 كما ومُدد توقيفه من حين الى آخر.خلال فترة التوقيف ، قرر سعادة القاضي ياريف بن دافيد الإفراج عن المشتبه به بقيود مشوطة، لكن بعد تقديم طلب استئناف من قبل الشرطة للمحكمة المركزية في بئر السبع تم أبطال قرار الأفراج عنه وأبقائه قيد التوقيف.في تاريخ 25.3.2019 ، تم تقديم تصريح مدعٍ، حول نية النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به أثر الشبوهات المنسوبة اليه، كما وتم تمديد توقيفه حتى اليوم.