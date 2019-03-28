تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 17:00:03 أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا |  2019-03-28 15:34:17 شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب |  2019-03-28 14:52:21 اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس |  2019-03-28 14:23:38 وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة |  2019-03-28 14:14:34 فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر |  2019-03-28 14:11:21 وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة |  2019-03-28 14:10:12 لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض |  2019-03-28 13:40:32 ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد |  2019-03-28 13:40:47 أورام البروستاتا تنتشر بواسطة "بصق" بروتين يوقظ الخلايا |  2019-03-28 13:40:26 صور - الكشف عن بهو قصر "فرعون مصر الأشهر" |  2019-03-28 14:15:06 خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار |  2019-03-28 12:34:28 طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة |  2019-03-28 12:31:37 اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء |  2019-03-28 12:18:59 هبوط حاد لليرة التركية |  2019-03-28 11:56:43 غزة - مليونية سلمية في يوم الارض |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال مشتبه من شقيب السلام بالسطو على عامل بناء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : يوم 6.3.2019، قرب الساعة 02:00 ، تلقت الشرطة بلاغ حول عملية سطو في ورشة للبناء في مجمع جاف-يام في الحديقة التكنولوجية في مدينة بئر السبع.


فور تلقي البلاغ، سارعت، قوات من الشرطة الى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

من مواد.البينات التي تم جمعها، تبين أن ملثمون وصلوا إلى ورشة بناء في الحديقة التكنولوجية  في مدينة بىر السبع، وبحوزتهم وسائل قتالية، الى المكان، الذي كان فيها، عمال من سكان يهودا والسامرة ، وقاموا بسطو وسرقة هواتفهم المحمولة ومبلغ من المال.

خلال الحادثة أصيب أحد العمال، بإصابات، جراء الإعتداء عليه بواسطة أداة حادة حيث تم أحالته لتلقي العلاج .

خلال التحقيق تم التعرف على هوية المشتبه، وهو من سكان شقيب السلام، يبلغ  من العمر 24 عام ، فتم توقيفة يوم 10.3.2019 كما ومُدد توقيفه من حين الى آخر.

خلال فترة التوقيف ، قرر سعادة القاضي ياريف بن دافيد  الإفراج عن المشتبه به بقيود مشوطة، لكن بعد  تقديم طلب استئناف من قبل الشرطة للمحكمة المركزية في بئر السبع  تم أبطال قرار الأفراج عنه وأبقائه  قيد التوقيف.

في تاريخ 25.3.2019 ، تم تقديم تصريح مدعٍ، حول نية النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به أثر الشبوهات المنسوبة اليه، كما وتم تمديد  توقيفه  حتى اليوم.




كلمات متعلقة

اعتقال, مشتبه, من, شقيب, السلام, بالسطو, على, عامل, بناء,

تابعونــا

شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب 2019-03-28 | 15:34:17

في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...

اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس 2019-03-28 | 14:52:21

اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...

وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة 2019-03-28 | 14:11:21

قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...

لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-28 | 14:10:12

دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...

ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32

تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...

خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار خسائر غزة خلال القصف الاخير تصل 2 مليون دولار 2019-03-28 | 14:15:06

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير...

طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة طعن شاب 18 عاما في كفرياسيف واصابته متوسطة 2019-03-28 | 12:34:28

اصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما باصابات متوسطة اليوم الخميس اثر تعرضه للطعن في القسم...

غزة - مليونية سلمية في يوم الارض غزة - مليونية سلمية في يوم الارض 2019-03-28 | 11:56:43

أجرى قادة الفصائل في قطاع غزة جولة على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع...

بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة 2019-03-28 | 11:16:59

عقد في مكتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي لمدير...

لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان 2019-03-28 | 11:15:32

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية أثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركنامصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكجت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com