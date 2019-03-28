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هبوط حاد لليرة التركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في تركيا.



وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، عند 5.5779 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 4.67% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأسواق المالية في تركيا شهدت تقلبات منذ الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.




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