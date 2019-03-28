ما, سبب, شعورنا, بالسعادة, عند, تناول, رقائق, الشيبس, ؟,

كلمات متعلقةما, سبب, شعورنا, بالسعادة, عند, تناول, رقائق, الشيبس, ؟,
تمكن رجل أميركي من إحداث تغيير جذري في شكله، إذ تحول في غضون أقل من سنة واحدة من...
كشفت دراسة جديدة أن خلايا سرطان البروستاتا تغير سلوك الخلايا الأخرى من حولها، بما...
يتبع الجميع عادات سيئة يصعب التخلص منها على الرغم من كونها ضارة للغاية على حياة...
كشفت نتائج دراسة جديدة أن هرمونات الذكورة تؤثر في سرعة شيخوخة الرجال وتحدد طول...
حذر خبير بريطاني بارز من مخاطر صحية تهدد الأطفال الصغار ويجهلها الكثيرون، تنجم...
تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية...
- ضغط الدم هو قوة الدفع التي يتدفق بها الدم في الأوعية الدموية، وعندما تزداد هذه...
أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
انسداد الأنف مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، خاصة ممن يعانون من انسداد الجيوب...