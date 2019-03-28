جريزمان, مستعد, للتضحية, من, أجل, برشلونة,

بدأ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خطوات التقرب من برشلونة، من أجل مغادرة الروخيبلانكوس، في نهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه يبحث عن تحدٍ جديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جريزمان يحاول الاعتذار لبرشلونة عما فعله الصيف الماضي برفض عرض البارسا، والاستمرار مع أتلتيكو مدريد.وأوضحت أن جريزمان، مستعد لتخفيض راتبه لإقناع برشلونة بإعادة التفكير في ضمه مجددًا، حيث يحصل النجم الفرنسي حاليًا على 23 مليون يورو سنويًا صافية الضرائب مع أتلتيكو مدريد، لكنه عرض تخفيض راتبه إلى 16 مليون يورو، وهو الراتب الذي كان قد اتفق عليه الطرفان الصيف الماضي.تصوير - afp