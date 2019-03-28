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صورة - نادين نسيب نجيم تحتضن ابنها وتكشف عن وجهه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بخطوة مفاجئة قامت بها الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ نشرت صورة ظهرت فيها وهي تحتضن ابنها Heaven على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلى الرغم من أن نجيم تحرص على عدم عدم إظهار وجه ولديها للإعلام، إلا أنها قررت أن تنشر هذه الصورة من وحي الحفل الذي أقامته لطفلتها بمناسبة عيد ميلادها.


وعلقت ندجيم على الصورة قائلة: “قلبي روحي الله يخلي ولادي وولاد العالم كلها”.




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