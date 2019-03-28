صورة - نادين نسيب نجيم تحتضن ابنها وتكشف عن وجهه

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علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ما أعلنه المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، بشأن...
"أكثر من 622 ألف شخص يعرّضون بيوتهم للإنهيار ويهجرون عائلاتهم، أكثر من 83 ألف شخص...
جاءت ردة الفعل قوية جدا من جمهور شيرين عبد الوهاب بعد موقف صادم من نقابة المهن...
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أعلن المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد حوالي...
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