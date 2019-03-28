غزة - مليونية سلمية في يوم الارض

أجرى قادة الفصائل في قطاع غزة جولة على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة انطلاقا من مخيم ملكة شرق غزة للإشراف على الترتيبات النهائية لمسيرة السبت المليونية.

وأكد قادة الفصائل على الالتزام بسلمية التظاهرات داعين الهيئات الدولية لمراقبة قناصة الاحتلال ومنعهم من استهداف المتظاهرين.ودعا خالد البطش رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للتظاهرات لقطع الطريق على مخططات الاحتلال باراقة دماء الفلسطينيين وادخال دمائهم في بازار الانتخابات الاسرائيلية.ودعا خلال مؤتمر قبل بدء الجولة الى التركيز على احياء التراث ليعلم العالم اصرار الشعب الفلسطيني على الحياة.كما دعا الشباب لأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من القناصة وعدم فتح مواقع جديدة غير الخمسة المحددة والتعاون التام مع لجان المخيمات وهم بالالاف للحفاظ على سلمية التظاهرات.وطالب المؤسسات الدولية والاعلامية بالحضور لرصد انتهاكات الاحتلال الذي يسمع تهديده لكل العالم موكدا ان الشعب الفلسطيني لن يخاف التهديد والوعيد.وستنطلق المسيرات من الساعة 1:00 ظهرا الى 6:00 مساء في خمسة مخيمات.