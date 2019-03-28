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بعد 8 سنوات مديرا للتامين الوطني في الناصرة - حسام ابو بكر ينتقل للعفولة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد في مكتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر ؛ وذلك بعد قرار انتقاله لمنصب مدير مكتب التأمين الوطني في العفولة بعد ٨ سنوات في الناصرة.  وقال ابو بكر خلال المؤتمر الصحفي:"شهد فرع التأمين الوطني في الناصرة خلال السنوات الاخيرة تقدم كبير وانا راض جدا منه، وذلك من خلال تحسين الخدمات في جميع المجالات منها التطوؤات الأكترونية بهدف راحة المواطنين، هدفي ان اواصل ذلك في عملي الجديد في فرع العفولة". 


وأردف أبو بكر:"كانت فكرة مميزة في الناصرة واستمتعت بهل، قمنا بتطوير جميع الخدمات التي تهم وتساعد للمواطنين، ليس فقط في الناصرة، انما في قروع اضافية تتبع لنا في لواء الشمال، سنستمر بنفس الرتم في العفولة ايضا، حيث الفرع هناك يخدم شريحة واسعة من المواطنين العرب واليهود، على حد سواء".


 وتم تعيين شموئيل سعدون بديلا له في فرع الناصرة الى حين اجراء مناقصة لاختيار مدير جديد.


ومن جهته هنأ بدر دلاشة - مدير القوى البشرية في التأمين الوطني فرع الناصرة ، حسام أبو بكر على تفانيه في عمله، وتمنى له النجاح في وظيفته الجديدة ، وقال دلاشة:"قدم حسام أبو بكر وضحى الكثير في هذا الفرع، وساهم بجعله مرتبا ومهنيا بكل معنى الكلمة، بهدف تقديم الأفضل لعامة المواطنين، وسط تفاني الجميع من أجل المصلحة العامة ورفع شأن فرع الناصرة".




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