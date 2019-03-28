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لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأربعاء) بحسبه سيتم بحث شكوى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، لإلغاء مقطع ڤيديو يظهر به المأفون أورن حازان يطلق النار على النائب جمال زحالقة، كجزء من حملته الانتخابية. 


وفي تعقيبه قال النائب عودة: "مدرسة المحرّض الأكبر نتنياهو تُخرِّج مأفون مثل حازان. فحين نرى المأفونان حازان وفيچلين يُحرّضان على قتل الأخوين جمال زحالقة وأحمد طيبي، لا يمكن تسميتهما ظاهرة عابرة لأنهما تلميذا نتنياهو في التحريض واللذان يترجما فاشيتهما لدعوات القتل. 


لا تأتأة في هذا الموقف، فمن أراد إخراجنا عن القانون فشل ومن يريد نزع الشرعية عنا سنفشله وسنقف سدًّا بوجهه. 


أمام هذا الانزلاق الخطير لدعوات القتل، علينا ان نتكاتف قيادةً وشعبًا، لنزيد من تمثيلنا القوي بكرامة في الكنيست القادمة، ولن نسمح لنتنياهو وزمرته في المتاجرة بدماء شعبنا وقيادته من أجل حفنة أصوات".




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