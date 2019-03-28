تفاصيل, توقيف, زوج, أنغام, الجديد, في, مطار, بيروت,

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لاتزال القضية التي أثيرت في العام الماضي وإتهمت فيها الممثلة المصرية زينة...
أعلن المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد حوالي...
كشف الممثل السوري يحيى بيازي لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري باسل...
تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لانتقادات بالغة، بسبب صورة جديدة نشرتها عبر...
أصدرت محكمة مصرية قراراً بإلزام رجل الأعمال والمنتج إيهاب طلعت، بدفع 5 ملايين...
حصدت الفنانة اللبنانية إليسا رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى...
نشر الممثل السوري تيم حسن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الهيبة...
أشارت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل في أحد لقاءاتها الى انها تسجل اغنيات زوجها...
أثارت المطربة المصرية، أنغام، ضجة كبيرة على الإنترنت في ظهورها الرسمي الأول مع...