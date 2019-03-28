تفاصيل, توقيف, زوج, أنغام, الجديد, في, مطار, بيروت,

في أول رحلة لها بعد الزواج برفقة زوجها الجديد، تعرضت النجمة أنغام، لموقف محرج أثناء رحلتها الأخيرة للبنان، حيث تم احتجاز زوجها الجديد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من قبل سلطات مطار رفيق الحريري.

أحمد إبراهيم، تحدث في تصريحات صحفية، عن حقيقة ما حدث وقال إنه لم يتم احتجازه في المطار، ولم يتعرض لأي موقف محرج، ولكن كل ما حدث أنه كان هناك تشابه بين اسمه وبين اسم شخص آخر سوري الجنسية، ومن ثم تم التأكد من كافة البيانات.وأوضح الموزع الشاب أنه انتظر في مطار رفيق الحريري لمدة تقترب من 45 دقيقة، حتى انتهت سلطات المطار من التأكد من البيانات وانصرف بعدها بدون أي مشاكل.أحمد إبراهيم كان في لبنان من أجل تصوير حلقة مع الإعلامي نيشان مع زوجته أنغام، تحدثا من خلالهما عن ألبوم «حالة خاصة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما تحدث الثنائي الفني عن قصة حبهما، وكشفا عن تفاصيل جديدة.زواج أنغام من أحمد إبراهيم كان حديث الساعة في الأسابيع الأخيرة، وخاصة أن الجمهور تفاجأ بهذه الزواج لأنغام، كما أن قصة الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم سببت للجمهور بلبلة.أحمد إبراهيم كان متزوج من ابنة شقيقة طارق العريان، وأبلغها من خلال محضر أنه تزوج للمرة الثانية، وبالفعل قامت برفع دعوى طلاق ضده، كما تسبب زواج أنغام في عداء بينها وبين صديقتها المطربة أصالة، زوجة المخرج طارق العريان.