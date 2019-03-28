تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |  2019-03-28 08:23:01 قتيلان بهجوم مسلح في سياتل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

3 أسباب تحول بين الفرنسي مبابي وريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم كل ما يقال عن سعي ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، غير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمنع رحيله عن باريس سان جرمان، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من النادي الملكي.



ويأتي في مقدمة هذه العوامل أن مبابي بات يشكل مع زميله النجم البرازيلي نيمار أداة لجلب الأموال الطائلة للنادي الباريسي، فعلى سبيل المثال، سيدفع الراعي الجديد لـ"القديسين" سنويا ما لايقل عن 60 مليون يورو عن كل منهما. وذلك بالإضافة إلى مبيعات قصمان النجمين التي بات الإقبال كبيرا عليها خاصة بعد فوز منتخب الديوك بكأس العالم.


أما السبب الثاني، فيتمثل في أن مبابي لا يزال شابا يافعا ويملك سنوات كثيرة من العطاء، وبالتالي هو قادر بشخصيته وإمكانياته الفنية داخل الملعب على المساهمة بدور كبير في تحقيق العديد من الألقاب، ولاسيما في نطاق بطولة دوري أبطال أوروبا التي لا تزال حلما يرافق نادي عاصمة الأضواء.



وبالنسبة للعامل الثالث، والأهم، فهو تمسك إدارة النادي الباريسي بلاعبها الشاب الذي يعتبرونه "الأفضل في العالم حاليا"، وبالتالي فإن الإدارة سترفض بشدة أن تمنح هذه القوة للأندية الأوروبية المنافسة.


تجدر الإشارة إلى أنه وبعد خروج باريس سان جرمان من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يويانتد، لم يبد مبابي أي رغبة في الانتقال، وصرح أنه باق في "حديقة الأمراء"، ولا يفكر في الرحيل حاليا.




كلمات متعلقة

3, أسباب, تحول, بين, الفرنسي, مبابي, وريال, مدريد,

تابعونــا

رونالدو في برشلونة ! رونالدو في برشلونة ! 2019-03-28 | 10:00:39

حط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رحاله اليوم بمدينة...

اهتمام زيدان "يغوي" ماني اهتمام زيدان "يغوي" ماني 2019-03-28 | 08:24:39

أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، امتنانه بشكل...

باريس سان جيرمان يقتل حلم بيريز باريس سان جيرمان يقتل حلم بيريز 2019-03-27 | 15:55:45

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي،...

إصابة رونالدو تثير قلق يوفنتوس إصابة رونالدو تثير قلق يوفنتوس 2019-03-27 | 14:55:52

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها البرتغالي...

ميسي يقتني آيفون من الذهب - صورة ميسي يقتني آيفون من الذهب - صورة 2019-03-27 | 14:00:12

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة هاتف محمول، قالت إنه يعود للساحر الأرجنتيني...

صفقة مجنونة تُنهي الحرب الباردة بين يوفنتوس والريال صفقة مجنونة تُنهي الحرب الباردة بين يوفنتوس والريال 2019-03-27 | 12:39:03

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق...

بوجبا يحدد شرط الرحيل إلى ريال مدريد بوجبا يحدد شرط الرحيل إلى ريال مدريد 2019-03-27 | 11:30:08

وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر...

مبابي يختلف مع والده حول الرحيل لريال مدريد مبابي يختلف مع والده حول الرحيل لريال مدريد 2019-03-27 | 10:02:18

اختلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع والده، بشأن الانتقال إلى...

كلوب يكشف كواليس حديثه مع صلاح كلوب يكشف كواليس حديثه مع صلاح 2019-03-27 | 08:29:33

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة...

غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة 2019-03-26 | 20:00:39

كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلسقط عليه جسم ثقيل مستشفى رضيع مدينة اسعاف شرطة تحقيق طفل الجنوب رهطحريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةطارق يحيى فلسطيني سجن محاولة قتل شاب طعنا جندي عملية في مدينة العفولة طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com