3, أسباب, تحول, بين, الفرنسي, مبابي, وريال, مدريد,

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حط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رحاله اليوم بمدينة...
أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، امتنانه بشكل...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها البرتغالي...
نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة هاتف محمول، قالت إنه يعود للساحر الأرجنتيني...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق...
وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر...
اختلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع والده، بشأن الانتقال إلى...
تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة...
كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...