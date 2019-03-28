3, أسباب, تحول, بين, الفرنسي, مبابي, وريال, مدريد,

رغم كل ما يقال عن سعي ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، غير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمنع رحيله عن باريس سان جرمان، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من النادي الملكي.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل أن مبابي بات يشكل مع زميله النجم البرازيلي نيمار أداة لجلب الأموال الطائلة للنادي الباريسي، فعلى سبيل المثال، سيدفع الراعي الجديد لـ"القديسين" سنويا ما لايقل عن 60 مليون يورو عن كل منهما. وذلك بالإضافة إلى مبيعات قصمان النجمين التي بات الإقبال كبيرا عليها خاصة بعد فوز منتخب الديوك بكأس العالم.أما السبب الثاني، فيتمثل في أن مبابي لا يزال شابا يافعا ويملك سنوات كثيرة من العطاء، وبالتالي هو قادر بشخصيته وإمكانياته الفنية داخل الملعب على المساهمة بدور كبير في تحقيق العديد من الألقاب، ولاسيما في نطاق بطولة دوري أبطال أوروبا التي لا تزال حلما يرافق نادي عاصمة الأضواء.وبالنسبة للعامل الثالث، والأهم، فهو تمسك إدارة النادي الباريسي بلاعبها الشاب الذي يعتبرونه "الأفضل في العالم حاليا"، وبالتالي فإن الإدارة سترفض بشدة أن تمنح هذه القوة للأندية الأوروبية المنافسة.تجدر الإشارة إلى أنه وبعد خروج باريس سان جرمان من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يويانتد، لم يبد مبابي أي رغبة في الانتقال، وصرح أنه باق في "حديقة الأمراء"، ولا يفكر في الرحيل حاليا.