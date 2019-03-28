تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |  2019-03-28 08:23:01 قتيلان بهجوم مسلح في سياتل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجل مستشفى في بنغلاديش حالة طبية نادرة، إذ أنجبت امرأة حامل توأما من مولودين، بعد نحو شهر من وضع رضيعها الأول، لكنها تربي أبناءها الثلاثة بشكل عادي، في يومنا هذا.



وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن امرأة بنغالية تبلغ من العمر 20 سنة، أنجبت توأما من ذكر وأنثى، بعد 26 يوما من إنجاب المولود الأول الذكر.


وذكرت تقارير من منطقة جيسوري، غرب جنوبي بنغلاديش، أن عريفة إتي، دخلت المستشفى أول مرة في 25 فبراير، إثر شعورها بأعراض الولادة العادية.


وبعد ساعات قليلة، أنجبت عريفة مولودا لم يصل بعد إلى شهره التاسع، لكن الغريب، هو أن المرأة لم تفطن إلى أنها ما تزال حاملا بتوأم.


وبعد مضي 26 يوما كاملة، عادت الأم إلى المستشفى بأعراض الولادة العادية، وعند إجراء الفحوص، أنه ما يزال في رحمها توأم من ذكر وأنثى، وعندها، أجريت عملية قيصرية لأجل استخراج الجنينين.


ويقول الطبيب بودار، وهو أحد طاقم المستشفى الذي أنجبت فيه المرأة توأمها، إن التوأم ولدا من رحم ثان، وهذا أمر نادر في الطب.


وخرجت الأم من المستشفى، يوم الثلاثاء، رفقة أبنائها الثلاثة الذين يتمتعون جميعا بصحة جيدة حسب ما أكدته المصادر الطبية.


وقال الطبيب إنه لم يشهد حالة من هذا القبيل على مدى السنوات الثلاثين التي قضاها في مجال الطب.


واعتبر الأب ما حصل خلال الشهر بـ"معجزة من الله" وقال إنه سيبذل في وسعه حتى يجعلهم سعداء.




كلمات متعلقة

بنغلاديش, -, امرأة, ذات, "رحِم, نادر", تلد, مرتين, خلال, 26, يوما,

تابعونــا

فيسبوك يهدد بحظر حساب كل من يروج لخطابات الكراهية فيسبوك يهدد بحظر حساب كل من يروج لخطابات الكراهية 2019-03-28 | 10:00:31

أعلن موقع فيسبوك الأربعاء أنه سيحظر تأييد القومية البيضاء والإشادة بها وكذلك...

حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر 2019-03-27 | 15:55:13

قررت النيابة العامة في مصر حبس الصحفية آية حامد، مروجة شائعة اختطاف طالبة بالأزهر...

كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم 2019-03-27 | 14:55:15

كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...

الهند تتحرك رسميا ضد لعبة "PUBG" الشهيرة الهند تتحرك رسميا ضد لعبة "PUBG" الشهيرة 2019-03-27 | 14:00:25

أقدمت حكومة الهند على حجب اللعبة الشهيرة "PUBG" في عموم البلاد، إثر ازدياد المخاوف...

جزيرة للبيع بسعر منزل ! جزيرة للبيع بسعر منزل ! 2019-03-27 | 12:41:06

عرضت جزيرة مثلثة الشكل للبيع في خليج النرويج المطل على بحر الشمال، بسعر مغر يوازي...

في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين 2019-03-27 | 12:04:22

في حالة طبية نادرة، أنجبت امرأة توأما من أبوين مختلفين، وتم اكتشاف المفاجأة...

تمساح جائع ينقض على سمكة علقت بصنارة صياد! (فيديو) تمساح جائع ينقض على سمكة علقت بصنارة صياد! (فيديو) 2019-03-27 | 10:22:45

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو مرعب لتمساح جائع يطارد صيادين أستراليين ويأكل ما...

رجل يسرق 121 مليون دولار من غوغل وفيسبوك رجل يسرق 121 مليون دولار من غوغل وفيسبوك 2019-03-26 | 20:00:26

يعتقد كثيرون أنه من الصعب أن تتعرض شركات التقنية العملاقة لعمليات احتيال يدبرها...

أسد بحر ينقض على قرش مفترس والطيور تنتظر نصيبها أسد بحر ينقض على قرش مفترس والطيور تنتظر نصيبها 2019-03-26 | 14:55:20

شهدت سائحة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سريعا جدا لأسد بحر على سمكة قرش...

أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق 2019-03-26 | 14:15:21

خلت شركة أبل الأميركية عن إعادة العمل بتصميم هاتفها القديم آيفون إس إي iPhone SE، لكن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر طعن حافلة القدس شابة فرار المشتبه شاب فلسطيني جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة اعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجامصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار سهول فطريات فقع فطاريش الاكلة الاكثر انتشارا الشتاء الحقول البحث العشرات اهالي شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة الاتحاد . القطري أولياء الطلاب العرب يهدد بالاضراب في المدارس العربية مار يوسف الناصرة تخريج الفوج ال 64 من طلابها احتفال اهالي تخرج مدرسة ثانوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com