اختتم يوم الثلاثاء في مركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري في طمرة، برنامج "مصلحة لك مع هبوعليم 2" والذي نظمه بنك هبوعليم بالتعاون مع جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، حيث شارك في الحفل السيد نبيل توتري مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم، السيد سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، والسيدة اورلي كليمشتاين مديرة الجمعية، وعشرات السيدات اللواتي شاركن في البرنامج.تخلل الحفل معارض لاعمال ومنتجات السيدات المشاركات في البرنامج، والتي سيعرضونها للبيع في مصالحهم الجديدة والتي يفتحوها قريباً. السيدة ميسا شمشموم، عضو إدارة في جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، رحبت بالحضور وشجعت النساء على الالتزام والعطاء والمثابرة للحصول على المنتج اللاتي يسعين اليه والتقدم مع المصالح الخاصة بهن، وشكرت بنك هبوعليم على الدعم اللا متناهي في المشروع، من اختيار البلدات حتى المرافقة والدعم للمشاركات. تم بعدها عرض فيلم قصير عن المشروع تحدثت فيه بعض المشاركات وروت كل واحدة فيهن عن تجربتها الشخصية وتحقيق ذاتها.تحدث بعدها السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم وهنأ السيدات المشاركات في البرنامج وقال " للسنة الثانية، يقوم بنك هبوعليم بالتعاون مع جمعية التمكين الاقتصادي للنساء بتنظيم البرنامج التدريبي"مصلحة لك مع هبوعليم 2 "، والذي يهدف ويدعم ويشجع المبادرات النسائية لفتح المصالح الصغيرة وانخراطهم في العمل والمشاركة في دعم نمو العائلة الاقتصادي، حيث ان البنك وضمن الرؤيا التي يعمل بها بدعم المجتمع العربي في كافة المرافق، أهمها دعم المصالح والمصالح النسائية ويسعى الى تزويدهم بالمعلومات والادوات اللازمة من اجل ادارة مصالحهم بطريقه علمية ومهنية، وتطرق الى الدعم الكبير الذي قدمه البنك للمشروع وللنساء المشاركات.وتحدثت السيدة دجانيت لوكس من جمعية التمكين الاقتصادي عن أهمية ما قدم المشروع للنساء من ادوات ومعلومات لإنشاء مصلحة تجارية خاصة بهن، وعن نشاطهن خلال اللقاءات الجماعية والالتزام بالمعرفة من خلال التدريبات التي حصلن عليها من قبل المحاضرين والمرشدين روّاد من عوالم مضامين مختلفة".السيد سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، البلد المضيف للحفل، رحب بالمشاركات وهنأ هذا التعاون ما بين جمعية التمكين الاقتصادي وبنك هبوعليم الذي تكلل بنجاح سيدات عربيات على تحقيق ذاتهن.وفي نهاية الاحتفال قام البنك والجمعية بتوزيع شهادات وهدايا رمزية للمشاركات .