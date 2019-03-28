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مستوى هرمونات الذكورة يؤثر في طول عمر الرجال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت نتائج دراسة جديدة أن هرمونات الذكورة تؤثر في سرعة شيخوخة الرجال وتحدد طول عمرهم.


ونشرت مجلة "Clinical Endocrinology" نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة غرب أستراليا في بيرت، والتي شملت نحو ثلاثة آلاف رجل مسن، أعمارهم 70-89 سنة.


وأخذ الباحثون كريات دم بيضاء من عينات دم جميع المشتركين في هذه الدراسة لتحديد طول الأجزاء النهائية للكروموسومات "التيلومترات"، التي تحمي الحمض النووي من التلف والتي تقصر مع كل انقسام للخلية. وعندما يصل طول هذه الأجزاء إلى الحد الذي لا يمكن أن تقصر بعده أكثر، تموت الخلية. ويكون طول هذه الأجزاء النهائية قصيرا عند بعض الأشخاص.


واكتشف الباحثون أن الرجال الذين يتمتعون بمستوى عال من الهرمونات الذكورية (التستوستيرون وستانولون واستراديول)، يتمتعون أيضا بطول الأجزاء النهائية التي تضمن دورة حياة طويلة للخلايا، ويتميزون بطول العمر.




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