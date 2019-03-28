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رونالدو في برشلونة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رحاله اليوم بمدينة برشلونة الإسبانية في زيارة خاطفة.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فغرض الزيارة هو إجراء بعض الفحوصات الطبية الإضافية لإصابته قبل العودة إلى تورينو مجددا.

وتعرض النجم البرتغالي للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا (1-1) ضمن تصفيات يورو 2020، أول أمس.


وتحوم الشكوك بشأن احتمالية غياب رونالدو عن فريقه (السيدة العجوز) أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاشر من أبريل القادم، رغم تصريحات النجم البرتغالي بأنه سيعود خلال أسبوعين إلى الملاعب.




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