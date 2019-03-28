اطلاق, وابل, رصاص, على, محل, تجاري, في, طمرة, دون, اصابات,

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واسفر الحادث عن اضرار في المينى الخارجي لللمحل دون اصابات تذكر.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على استهداف محل تجاري في مدينة طمرة بوابل من الرصاص.

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