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اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على استهداف محل تجاري في مدينة طمرة بوابل من الرصاص.


واسفر الحادث عن اضرار في المينى الخارجي لللمحل دون اصابات تذكر.


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات




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