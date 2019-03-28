اطلاق, وابل, رصاص, على, محل, تجاري, في, طمرة, دون, اصابات,

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مبادره من وحدة النهوض بابناء الشبيبة عرابة وضمن دورة التحضير لسوق العمل ومركزتها...
اقدم مجهولون صباح اليوم الخميس على تنفيذ عملية سطو على فرع البريد في قرية طرعان...
أقدمت مجموعة من زعران اليمين الفاشي وحركة "ام ترتسو" العنصريّة أمس الأربعاء...
الطالبة اللاعبة المتالقة ابنة عرابة سجا ابراهيم طالبة في الجامعة الامريكية...
انتخب مجلس منتخبي الهستدروت أرنون بار دافيد رئيسا بأغلبية الاصوات خلال جلسة...
بأجواء احتفالية وبحضور سيادة رئيس الاساقفة والمدبر الرسولي لبطريركية القدس...
يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم غد...
يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح...
وقعت الجبهة العربية للتغيير مساء اليوم اتفاق فائض أصوات مع تحالف الموحدة...
قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" "إن 25 عاملا قد توفوا داخل سوق...