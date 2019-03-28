نتائج, مميزة, لثانوية, عيلوط, خلال, بجروت, الشتاء, الاخير, وصلت, الى, 75%, ‎,

اشارت نتائج البجروت الاخيرة التي اوردتها وزارة المعارف هذا الاسبوع الى حصول المدرسة الثانوية "عمال" عيلوط على نسبة استحقاق بجروت وصلت الى 75% مع نهاية موعد بجروت الشتاء الاخير للعام الحالي 2019. وقد استلمت المدرسة هذه المعطيات مع التشديد على نزاهة الامتحانات وانعدام ظاهرة الغش. وقالت مديرة المدرسة المربية رانيا منصور ان هذه المعطيات تؤكد مجددا ان المدرسة بطاقمها التدريسي الذي يبذل الجهود الجبارة، قد حقق نسبة نجاح تعتبر مميزة جدا على الصعيد القطري في البلاد واننا مواصلين لتحقيق المزيد من الانجازات الخرى.

واشارت ايضا في حديثها ان العام الدراسي القادم سيشهد تجديدات عديدة في كافة الاصعده اهمها زيادة عدد الطلاب الذين سيتقدمون الى بجروت رياضيات بمستوى خمس وحدات تعليمية اضافة الى افتتاح تخصص الفيزياء بمستوى خمس وحدات تعليمية ايضا لترتقي المدرسة من خلال هذا الفرع كسائر المدارس المميزة.وقدمت مديرة المدرسة هذا الانجاز لكافة اهالي القرية مؤكدة ان المدرسة تواصل تعاونها الوثيق مع كافة الاهل دون استثناء وناشدتهم مواكبة المشاريع التربوية والتعليمية التي تنجزها الهيئة التدريسية اما بالحضور الى المدرسة والاطلاع عن كثب او بمواكبة انجازات ابنائهم وتشجعيهم على المضي قدما في مواصلة المسيرة التعليمية ودعم طاقم المعلمين لمواصلة عملهم نهوضا بكافة الطلاب لتحقيق مستقبل افضل تعليميا.