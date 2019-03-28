نتائج, مميزة, لثانوية, عيلوط, خلال, بجروت, الشتاء, الاخير, وصلت, الى, 75%, ‎,

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نظمت المدرسة الثانوية البلدية "ب" يوم الثلاثاء الماضي بإجراء تمرين "الدفاع...
" لو كان كبدي ان اختار وطني لاخترت قلب امي هناك انام مطمئنا واصحو بسلام". تحت هذا...
بمناسبة يوم الباي الذي صادف بتاريخ 14.3.2019 وبإشراف طاقم الرياضيات المميز . احتفلت...
شارك طالبات وطلاب المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم، أمس الأربعاء 2019-3-13 في...
شارك نحو 2400 طالب من مدارس الجلبوع، العربية واليهودية، من صفوف الأول والثاني...
ضمن مشروع التداخل الاجتماعي لطلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الاهليّة" في ام...
تم يوم الثّلاثاء 19.02.2019 امسية علمية في مدرسة ابن خلدون الشّاملة عرابة ،حيث...
انطلق صباح اليوم في سخنين مسرح الاطفال ال 18 لمسرح الجوال السخنيني بادارة عادل ابو...
في اطار مشروع التداخل الاجتماعي في مدرسة طرعان الثانوية، وبإشراف المربية أسماء...
قام معهد الفضاء والطيران بالتنسيق مع معلمة العلوم بمدرسة جبور جبور شفاعمرو...