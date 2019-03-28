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اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



مبادره من وحدة النهوض بابناء الشبيبة عرابة وضمن دورة التحضير لسوق العمل ومركزتها المرشده العلاجيه التربويه نغم بصول عرابي وبالشراكه مع دائرة تعميق المساواة ولواء الجليل المركزي في الهستدروت العامة ، ممثلة بعضو قيادة الهستدروت النقابي ماجد ابو يونس والدكتور سامي اسعد سعدي مدير لواء الشمال في مؤسسة الامان والصحة المهنية في البلاد ،وخير قواطين ، اختتمت امس الاربعاء دورة من سلسلة محاضرات من المحاضر د . سامي اسعد سعدي بعنوان طرق ووسائل الحماية والوقاية لجمهور ابناء الشبيبة في وحدة النهوض بابناء الشبيبة في بلدية عرابه ، وذلك لكشفهم ورفع الوعي لموضوع الامان في اماكن العمل وخاصة في هذا الجيل المبكر وانكشافهم على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والامان في اماكن العمل.



 تأتي هذه المبادرة للحد من اصابات العمل التي تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة الاهمال وعدم الوعي الكافي لتجنب الاصابات ، التي يذهب ضحيتها عشرات الضحايا سنوياً من الشرائح المستضعفة عامةً والعرب بشكل خاص ، وآلاف الاصابات التي تؤدي الى العجز العام ، وتتسبب بمعاناة قاسية جداً لهم ولأفراد عائلاتهم لسنين طويلة .




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