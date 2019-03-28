كابول:وفاة, المربي, الفاضل, الحاج, منجد, أحمد, ريان, (, أبو, احمد, ),

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر للصلاة عليه ومن ثم إلى مثواه الاخير .{لله ما اعطى ولله ما اخذ ..انا لله وانا اليه راجعون}.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كابول المربي الحاج منجد احمد حسن ريان (ابو احمد) عن عمر 53 عاما .

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