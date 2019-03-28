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كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد )



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إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كابول المربي الحاج  منجد احمد حسن ريان (ابو احمد) عن عمر 53 عاما .


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر  للصلاة عليه ومن ثم إلى مثواه الاخير .


{لله ما اعطى ولله ما اخذ ..انا لله وانا اليه راجعون}.




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- عادل ابو منذر

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