تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |  2019-03-28 08:23:01 قتيلان بهجوم مسلح في سياتل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون صباح اليوم الخميس على تنفيذ عملية سطو على فرع البريد في قرية طرعان .



وافيد ان المشتبهين بتنفيذ عملية السطو فروا هاربين من المكان بعد ان سرقوا مبلغا من المال .


ووصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.







كلمات متعلقة

فيديو, -, سطو, على, فرع, البريد, في, طرعان, وسرقة, مبلغ, من, المال,

تابعونــا

اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات 2019-03-28 | 09:43:19

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على استهداف محل تجاري في مدينة طمرة بوابل من...

اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة 2019-03-28 | 09:24:36

مبادره من وحدة النهوض بابناء الشبيبة عرابة وضمن دورة التحضير لسوق العمل ومركزتها...

نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب 2019-03-28 | 08:49:15

أقدمت مجموعة من زعران اليمين الفاشي وحركة "ام ترتسو" العنصريّة أمس الأربعاء...

عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية 2019-03-28 | 08:37:37

الطالبة اللاعبة المتالقة ابنة عرابة سجا ابراهيم طالبة في الجامعة الامريكية...

انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت 2019-03-28 | 08:36:15

انتخب مجلس منتخبي الهستدروت أرنون بار دافيد رئيسا بأغلبية الاصوات خلال جلسة...

الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس 2019-03-28 | 08:28:59

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة رئيس الاساقفة والمدبر الرسولي لبطريركية القدس...

التوقيت الصيفي يبدأ فجر غد الجمعة 29-03-2019 التوقيت الصيفي يبدأ فجر غد الجمعة 29-03-2019 2019-03-28 | 05:32:03

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم غد...

الطقس - ارتفاع الحرارة واجواء ربيعية اليوم وعودة الامطار غدا الطقس - ارتفاع الحرارة واجواء ربيعية اليوم وعودة الامطار غدا 2019-03-28 | 05:20:29

يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح...

توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع 2019-03-27 | 19:53:45

وقعت الجبهة العربية للتغيير مساء اليوم اتفاق فائض أصوات مع تحالف الموحدة...

العام الجاري .. 25 عاملاً من الضفة توفوا بورشات داخل إسرائيل العام الجاري .. 25 عاملاً من الضفة توفوا بورشات داخل إسرائيل 2019-03-27 | 14:55:39

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" "إن 25 عاملا قد توفوا داخل سوق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف حافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققجت جليل حريق بيت اصابة شخصين دخان انبعاث قرية مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان تساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضراررفع شعارات بئر السبع سجن ايشيل الشيخ رائد صلاح العزل المضايقات نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com