فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال

اقدم مجهولون صباح اليوم الخميس على تنفيذ عملية سطو على فرع البريد في قرية طرعان .

وافيد ان المشتبهين بتنفيذ عملية السطو فروا هاربين من المكان بعد ان سرقوا مبلغا من المال .ووصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.