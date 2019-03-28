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افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني لمتجر "جاليري لافاييت" الشهير في شارع اوسمان (باريس). الفرع الثاني, الذي تترأسه التونسية ناديا بوصباح, افتتح في شارع الـ "شانزيليزيه" الباريسي الأشهر في المبنى الذي كان تابعا لمتجر "ڤيرجن ميچا ستور" الذي اغلق ابوابه عام 2013. المتجر الجديد مكوّن من 4 طوابق, 6500 متر مربع, في عنوان 60 Champs Elysees, وفيه كل ما ترغبون من أزياء واكسسوار وأحذية وطعام.



تصوير: afp




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