عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية

الطالبة اللاعبة المتالقة ابنة عرابة سجا ابراهيم طالبة في الجامعة الامريكية العربية جنين تحطم رقم قياسي في الالعاب المختلفة لاعبة نساء عرابة لكرة القدم من الدرجة القطرية وضمنت الارتقاء للممتازه , وقبل يومين كانت ضمن بطولة االجامعات الفلسطينية بكرة اليد .

واليوم حققت المرتبة الاولى في الوثب الطويل والمرتبة الثانية في رمي اقرص على مستوى جامعات فلسطين .