الاحتفال, بانتهاء, المسابقة, القطرية, الرابعة, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة رئيس الاساقفة والمدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، سيادة المطران بيير باتيستا بيتسا بالا وأصحاب السيادة المطارنة بولس ماركوتسو، موسى حاج، يوسف متى، كمال بطحيش ورياح ابو العسل، والمونسينيور حنا كلداني والأب امجد صبارة والعديد من رجال الدين والراهبات، والسيد جوزيف حزبون الرئيس الاقليمي للبعثة البابوية، السيدة دينا كتناشو مديرة دار الكتاب المقدس، السيد سيزار مرجيه مدير قسم الطوائف المسيحية في وزارة الداخلية والمئات من المشاركين، احتفلت مؤسسة البشارة ونادي عائلة البشارة للاتين بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي أقيمت تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة.

وكانت المسابقة قد بدأت في 16.11.2018 حيث شارك فيها 239 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى ستة فئات عمرية أتوا من أنحاء البلاد من الجش شمالا والى يافا والرملة جنوبا ومن بيت لحم، بيت جالا ونابلس. وقد استمرت المسابقة على مدى 17 أمسية شارك في كل منها أصحاب السيادة المطارنة، وجمهور كبير من الحضور من كافة أنحاء البلاد، وقد انتقل للمرحلة النهائية 18 متسابق فاز 6 منهم في المرتبة الاولى وسيحظون بزيارة حج إلى حضارة الفاتيكان ولقاء مع قداسة البابا فرنسيس ومنها الى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا، أما باقي المتسابقون فحصلوا على جائزة مالية، شهادة اشتراك وهدية رمزية.مقدما الأمسية السيدة سريدة منصور اسعد والإذاعي القدير فهمي فرح رحبا بالحضور ودعا المرنمه فيدا طبر لاستقبال المتسابقين بترتيلة للسيدة العذراء، قام بعدها سيادة المدبر الرسولي لبطريركية للاتين بإعطاء البركة للمتسابقين وقدم شكره للهيئة الادارية للمسابقة على هذه المبادرة وهنأ الحضور والمتسابقين وشكر جميع العاملين لتنفيذ هذا العمل الكبير.في الامسية الاختتامية الاولى والتي جرت في مساء عيد البشارة، تنافس 9 متسابقون من الفئات العمرية الثانية والثالثة والرابعة، في نهاية كل منها قررت هيئة التحكيم المكونة من الاباء نائل ابو رحمون، الياس خوري، حنا دله، رائد ابو ساحلية، الراهبات مريم جويكسن وابتسام حبيب، الشماس مجدي هاشول والاستاذ عصام خليل، فوز كل من يوسف عنان فار من الناصرة عن الفئة العمرية الثانية، غزل هاني حايك من دير حنا عن الفئة العمرية الثالثة وعيسى عبدالله غنطوس من سخنين عن الفئة الرابعة. وقد استضافت المسابقة في هذه الأمسية القس فؤاد داغر والذي قدم للحضور تراتيل روحية أضفت جواً رائعاً على الأمسية.وفي الامسية الاختتامية الثانية والتي جرت في عيد البشارة، تنافس 9 متسابقون من الفئات العمرية الاولى، في نهاية كل منها قررت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود فوز كل من راوي لؤي جهشان من الناصرة، ليا جريس جرجوره من اعبلين وماريال الياس صفوري من الناصرة. وقد استضافت المسابقة في هذه الأمسية جوقة بيات المعلاوية بقيادة الموسيقار سامر بشارة والتي ابدعت بتقديم اجمل التراتيل.ومع انتهاء المسابقة شكر السيد نبيل توتري رئيس الهيئة الإدارية للمسابقة جميع المتبرعين ورؤساء الكنائس ودعاهم لتبني هذا المشروع ليصبح تقليدا يقام كل سنتين، وشكر جميع اعضاء الهيئة الادارية والهيئة المهنية والعاملين والمتبرعين ودعاهم لاستلام هدية تقديرية سلمها لهم سيادة المطران يوسف متى متروبوليت عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، سيادة المطران رياح ابو العسل وقدس الاب حنا كلداني وقدس الاب امجد صباره. ولاول مرة بادرت الهيئة الادارية للمسابقة بتكريم السيدة بادره قسيس معلمة الدين في مدرسة راهبات مار يوسف وذلك لاهتمامها بتشجيع طلابها وحثهم على الاشتراك في المسابقة، حيث شارك 45 منهم في المسابقة وفاز فيها ثلاثة منهم، وقد قدمت المعلمة بادره من وقتها الخاص لمساعدة طلابها وتهيئتهم للمسابقة وشاركت في جميع امسيات المسابقة وكانت دائما بجانب طلابها تشجعهم وتدعمهم – بادره هي مثل يحتذى وفخر لنا جميعا وقدوه لمعلمين ومعلمات الدين في المدارس. وانتهت الأمسية بالاحتفال بالفائزين الستة وتهنأتهم من اصحاب الغبطة والسادة والحضور.