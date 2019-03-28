اكتشاف, ضرر, خطير, وغير, متوقع, لاستخدام, الأطفال, للهواتف, الذكية,

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يتبع الجميع عادات سيئة يصعب التخلص منها على الرغم من كونها ضارة للغاية على حياة...
كشفت نتائج دراسة جديدة أن هرمونات الذكورة تؤثر في سرعة شيخوخة الرجال وتحدد طول...
تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية...
- ضغط الدم هو قوة الدفع التي يتدفق بها الدم في الأوعية الدموية، وعندما تزداد هذه...
أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
انسداد الأنف مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، خاصة ممن يعانون من انسداد الجيوب...
يعتقد الكثيرون أن البقوليات هي السبب في الإصابة بانتفاخ القولون، وهذا يجعلهم...
كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالدهون...
وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف بصلة في اليوم يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان...