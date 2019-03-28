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أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد حوالي عامين من الزواج الذي تسبب في جدل بالأوساط الفنية في مصر.



وقال سعد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .. أولادي".



ونشر سعد صورته مع ابنه وبنته مصحوبا بإعلان خبر انفصاله عن سمية الخشاب، وذلك بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.



وحتى الآن، لم تعلن سمية الخشاب خبر الانفصال، لكنها ظهرت مؤخرا في إحدى البرامج على فضائية مصرية، تحدثت عن الزواج والخيانة وجمال المرأة.




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