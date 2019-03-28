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بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، حتى وإن كان ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.



وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي: "أكد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بوضوح أننا سنواصل عملنا عبر الحكومة بأسرها لتحديد هوية كل الضالعين بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي ومحاسبتهم، وهذا الموقف لا يزال قائما".


وشدد بومبيو، ردا على سؤال مناسب، على أنه يتعهد بمحاسبة كل من ستثبت مسؤوليته، حتى أرفع المسؤولين السعوديين، من خلال العقوبات.


وأجاب، ردا على سؤال توضيحي من النائب الديمقراطي، جيري كونولي، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة الأمير محمد بن سلمان: :لقد قلت، أي شخص".


كما لفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ مسبقا السلطات السعودية بنيتها فرض عقوبات على الأشخاص الذين ستتم محاسبتهم في إطار هذه القضية.




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