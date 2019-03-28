تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 11:15:32 لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان |  2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دول مجلس الامن ترفض قرار واشنطن بشأن الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، إذ لقي القرار اعتراضا من بقية دول المجلس.



ووصفت سوريا في خطاب طلبت فيه عقد اجتماع أمس الأربعاء القرار الأمريكي بأنه "انتهاك سافر" لقرارات المجلس، في حين أصدرت كوريا الشمالية بيانا يدعم "نضال سوريا شعبا وحكومة لاستعادة هضبة الجولان المحتلة".


وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها "باطلة ولاغية وبلا أثر قانوني دولي".


وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن القرار الأمريكي انتهاك لقرار عام 1981، في حين قال فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي إن الولايات المتحدة انتهكت قرارات المنظمة الدولية وحذر من أنها قد تؤجج انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط،أما الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، فقد عبرت يوم الثلاثاء عن مخاوفها من حدوث "عواقب أوسع نطاقا جراء الاعتراف بالضم غير القانوني وكذلك من التداعيات الإقليمية الأوسع".


وكان ترامب قد وقع خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض يوم الاثنين على إعلان يمنح إسرائيل اعترافا أمريكيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.




كلمات متعلقة

دول, مجلس, الامن, ترفض, قرار, واشنطن, بشأن, الجولان,

تابعونــا

خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا 2019-03-28 | 10:30:49

قدم أشخاص ناجون من الهجوم الدامي على مسجد النور في نيوزيلندا، شهادات "مثيرة"، بشأن...

افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح 2019-03-28 | 08:39:56

في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني...

البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية 2019-03-28 | 08:34:57

مع تراجع نفوذ "داعش" شيئا فشيئا حتى انهياره، بات زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر...

بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي 2019-03-28 | 08:23:47

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل...

قتيلان بهجوم مسلح في سياتل قتيلان بهجوم مسلح في سياتل 2019-03-28 | 08:23:01

قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على...

الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لهجوم جوي على ريف حلب الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لهجوم جوي على ريف حلب 2019-03-28 | 05:18:01

أفادت وكالة سانا بحدوث عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي...

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2019-03-27 | 19:46:54

وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر...

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان 2019-03-27 | 17:34:51

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي...

الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر 2019-03-27 | 17:32:32

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة...

ترامب : الإعلام "عدو الشعب" ترامب : الإعلام "عدو الشعب" 2019-03-27 | 15:55:26

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدحادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى مصرع رجل سيدة امرأة حادث طرق مروع قرب حيفا جسر الزرقاء سيارة اسعاف شرطة البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com