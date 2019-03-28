دول, مجلس, الامن, ترفض, قرار, واشنطن, بشأن, الجولان,

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قدم أشخاص ناجون من الهجوم الدامي على مسجد النور في نيوزيلندا، شهادات "مثيرة"، بشأن...
في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني...
مع تراجع نفوذ "داعش" شيئا فشيئا حتى انهياره، بات زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر...
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل...
قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على...
أفادت وكالة سانا بحدوث عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي...
وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر...
أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي...
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة...
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب...