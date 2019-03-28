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التوقيت الصيفي يبدأ فجر غد الجمعة 29-03-2019



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة 29 آذار الحالي 



في تمام الثانية بعد منتصف الليل سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام .





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