التوقيت, الصيفي, يبدأ, فجر, غد, الجمعة, 29-03-2019,

في تمام الثانية بعد منتصف الليل سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام .

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة 29 آذار الحالي

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لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان 2019-03-28 | 11:15:32 أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة...

اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات 2019-03-28 | 09:43:19 اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على استهداف محل تجاري في مدينة طمرة بوابل من...

اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة 2019-03-28 | 09:24:36 مبادره من وحدة النهوض بابناء الشبيبة عرابة وضمن دورة التحضير لسوق العمل ومركزتها...

فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال 2019-03-28 | 09:09:17 اقدم مجهولون صباح اليوم الخميس على تنفيذ عملية سطو على فرع البريد في قرية طرعان...

نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب 2019-03-28 | 08:49:15 أقدمت مجموعة من زعران اليمين الفاشي وحركة "ام ترتسو" العنصريّة أمس الأربعاء...

عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية 2019-03-28 | 08:37:37 الطالبة اللاعبة المتالقة ابنة عرابة سجا ابراهيم طالبة في الجامعة الامريكية...

انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت 2019-03-28 | 08:36:15 انتخب مجلس منتخبي الهستدروت أرنون بار دافيد رئيسا بأغلبية الاصوات خلال جلسة...

الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس 2019-03-28 | 08:28:59 بأجواء احتفالية وبحضور سيادة رئيس الاساقفة والمدبر الرسولي لبطريركية القدس...

الطقس - ارتفاع الحرارة واجواء ربيعية اليوم وعودة الامطار غدا 2019-03-28 | 05:20:29 يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح...