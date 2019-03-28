تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 11:15:32 لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان |  2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع الحرارة واجواء ربيعية اليوم وعودة الامطار غدا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا خلال النهار ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و لايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


السبت 2019/03/30: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .


الاحد 2019/03/31:يكون الجوي باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, الحرارة, واجواء, ربيعية, اليوم, وعودة, الامطار, غدا,

تابعونــا

لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان 2019-03-28 | 11:15:32

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة...

اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات 2019-03-28 | 09:43:19

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على استهداف محل تجاري في مدينة طمرة بوابل من...

اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة 2019-03-28 | 09:24:36

مبادره من وحدة النهوض بابناء الشبيبة عرابة وضمن دورة التحضير لسوق العمل ومركزتها...

فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال 2019-03-28 | 09:09:17

اقدم مجهولون صباح اليوم الخميس على تنفيذ عملية سطو على فرع البريد في قرية طرعان...

نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب 2019-03-28 | 08:49:15

أقدمت مجموعة من زعران اليمين الفاشي وحركة "ام ترتسو" العنصريّة أمس الأربعاء...

عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية 2019-03-28 | 08:37:37

الطالبة اللاعبة المتالقة ابنة عرابة سجا ابراهيم طالبة في الجامعة الامريكية...

انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت 2019-03-28 | 08:36:15

انتخب مجلس منتخبي الهستدروت أرنون بار دافيد رئيسا بأغلبية الاصوات خلال جلسة...

الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس 2019-03-28 | 08:28:59

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة رئيس الاساقفة والمدبر الرسولي لبطريركية القدس...

التوقيت الصيفي يبدأ فجر غد الجمعة 29-03-2019 التوقيت الصيفي يبدأ فجر غد الجمعة 29-03-2019 2019-03-28 | 05:32:03

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم غد...

توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع 2019-03-27 | 19:53:45

وقعت الجبهة العربية للتغيير مساء اليوم اتفاق فائض أصوات مع تحالف الموحدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة اكسال اطارات امتداد شارع 66 مواجهات اعمال اخلال بالنظام العام حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةمشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامالشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر تدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةتخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الطلاب العرب جامعة تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com