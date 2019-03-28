الطقس - ارتفاع الحرارة واجواء ربيعية اليوم وعودة الامطار غدا

يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا خلال النهار ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و لايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2019/03/30: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .الاحد 2019/03/31:يكون الجوي باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .