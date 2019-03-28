تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-28 11:15:32 لجنة الانتخابات المركزية تبحث في شكوى عودة ضد حازان |  2019-03-28 10:56:03 بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما |  2019-03-28 10:30:49 خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا |  2019-03-28 09:43:19 اطلاق وابل رصاص على محل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-03-28 09:24:36 اختتام دورة لوقاية الشبيبة في اماكن العمل في عرابة |  2019-03-28 09:18:12 كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) |  2019-03-28 09:09:17 فيديو - سطو على فرع البريد في طرعان وسرقة مبلغ من المال |  2019-03-28 08:49:15 نشطاء اليمين يحرضون ويعتدون على نشطاء عرب في جامعة تل أبيب |  2019-03-28 08:39:56 افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح |  2019-03-28 08:37:37 عرابة - الطالبة سجا ابراهيم الاولى في الوثب الطويل والثانية في رمي القرص في بطولة االجامعات الفلسطينية |  2019-03-28 08:36:15 انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت |  2019-03-28 08:34:57 البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية |  2019-03-28 08:28:59 الاحتفال بانتهاء المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-03-28 08:27:25 اكتشاف ضرر خطير وغير متوقع لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية |  2019-03-28 08:23:47 بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لهجوم جوي على ريف حلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت وكالة سانا بحدوث عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي.


وأكد التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الجوي وأسقطت عدداً من الأهداف.


وكان التلفزيون السوري أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب والمدينة الصناعية. 




كلمات متعلقة

الدفاعات, الجوية, السورية, تتصدّى, لهجوم, جوي, على, ريف, حلب,

تابعونــا

خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا 2019-03-28 | 10:30:49

قدم أشخاص ناجون من الهجوم الدامي على مسجد النور في نيوزيلندا، شهادات "مثيرة"، بشأن...

افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح 2019-03-28 | 08:39:56

في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني...

البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية 2019-03-28 | 08:34:57

مع تراجع نفوذ "داعش" شيئا فشيئا حتى انهياره، بات زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر...

بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي 2019-03-28 | 08:23:47

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل...

قتيلان بهجوم مسلح في سياتل قتيلان بهجوم مسلح في سياتل 2019-03-28 | 08:23:01

قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على...

دول مجلس الامن ترفض قرار واشنطن بشأن الجولان دول مجلس الامن ترفض قرار واشنطن بشأن الجولان 2019-03-28 | 08:21:31

وجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب قرار...

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2019-03-27 | 19:46:54

وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر...

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان 2019-03-27 | 17:34:51

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي...

الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر 2019-03-27 | 17:32:32

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة...

ترامب : الإعلام "عدو الشعب" ترامب : الإعلام "عدو الشعب" 2019-03-27 | 15:55:26

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدبثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي ضبط اسلحة مشتبهين اعتقالات القدس شرقي تفتيش بيت كشك فلافل وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com