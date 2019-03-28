الدفاعات, الجوية, السورية, تتصدّى, لهجوم, جوي, على, ريف, حلب,

وأكد التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الجوي وأسقطت عدداً من الأهداف.وكان التلفزيون السوري أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب والمدينة الصناعية.

أفادت وكالة سانا بحدوث عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي.

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