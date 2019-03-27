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توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع



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 وقعت الجبهة العربية للتغيير مساء اليوم اتفاق فائض أصوات مع تحالف الموحدة والتجمع. 


وأعربت القائمتان عن أملهما في أن يعزز ذلك تمثيل المجتمع العربي في الكنيست على حساب اليمين.




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