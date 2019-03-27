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الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر حاجز بيت حانون.



ومن المقرر ان يلتقي الوفد المصري مع الفصائل الفلسطينية في القطاع لتثبيت التهدئة واطلاق النار بين الفصائل وجيش الاحتلال.


وتأتي زيارة الوفد المصري في ظل عدوان اسرائيلي يشن على قطاع غزة منذ ايام، في وقت يحشد جيش الاحتلال قواته على حدود غزة بأنتظار يوم السبت المقبل الذي سيشهد مليونية في ذكرى يوم الارض.




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