تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-27 19:53:45 توقيع اتفاق فائض أصوات بين الجبهة العربية للتغيير والموحدة -التجمع |  2019-03-27 19:46:54 الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون |  2019-03-27 17:34:51 مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان |  2019-03-27 17:32:32 الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر |  2019-03-27 15:55:26 ترامب : الإعلام "عدو الشعب" |  2019-03-27 15:55:56 عريقات يدعو لإنهاء الانقسام بهدف إسقاط "صفقة القرن" |  2019-03-27 14:55:39 العام الجاري .. 25 عاملاً من الضفة توفوا بورشات داخل إسرائيل |  2019-03-27 14:55:17 دعوات للاضراب والمشاركة في مليونية العودة السبت بغزة |  2019-03-27 15:55:13 حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر |  2019-03-27 14:28:52 بركة: علاقتنا بوطننا لن تكون مشتقة من القوانين الإسرائيلية |  2019-03-27 14:01:39 اطلاق نار على محل صرافة في نتسيرت عيليت |  2019-03-27 13:52:49 تخليص عالق جراء حادث طرق على شارع ٤ قرب عكا |  2019-03-27 13:47:04 الاتحاد الاوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة‎ |  2019-03-27 13:43:36 فيديو - اصابة متوسطة باطلاق نار في حي الالمانية بحيفا |  2019-03-27 14:00:12 ميسي يقتني آيفون من الذهب - صورة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل عليه.


وأوضح مندوب فرنسا، الذي تتولى بلاده هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، في تصريح صحفي أدلى به في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "لقد اقترحنا منذ وقت قصير على شركائنا في مجلس الأمن، ردا على طلب البعثة الدائمة لسوريا عقد اجتماع استثنائي حول مرتفعات الجولان، تحويل مشاوراتنا المغلقة حول مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (بين سوريا وإسرائيل) إلى جلسة علنية خاصة بالشرق الأوسط ستشمل بحث موضوع الجولان".


وأشار ديلاتر إلى أن الجلسة ستنعقد في الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش.




كلمات متعلقة

مجلس, الأمن, يعقد, اليوم, جلسة, خاصة, لمناقشة, قضية, الجولان,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2019-03-27 | 19:46:54

وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر...

الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر 2019-03-27 | 17:32:32

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة...

ترامب : الإعلام "عدو الشعب" ترامب : الإعلام "عدو الشعب" 2019-03-27 | 15:55:26

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب...

عريقات يدعو لإنهاء الانقسام بهدف إسقاط "صفقة القرن" عريقات يدعو لإنهاء الانقسام بهدف إسقاط "صفقة القرن" 2019-03-27 | 15:55:56

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن النقطة...

دعوات للاضراب والمشاركة في مليونية العودة السبت بغزة دعوات للاضراب والمشاركة في مليونية العودة السبت بغزة 2019-03-27 | 14:55:17

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للإضراب الشامل السبت المقبل...

الاتحاد الاوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة‎ الاتحاد الاوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة‎ 2019-03-27 | 13:47:04

أجمعت الدول ال-28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري...

العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان 2019-03-27 | 12:36:42

أفادت وسائل إعلام في الأردن بعثور أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط...

لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك 2019-03-27 | 09:43:09

احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان...

النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل 2019-03-27 | 09:38:24

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع "إسرائيل" عام 2016 لتزويد...

ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا 2019-03-27 | 08:37:29

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةافتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري 5 اصابات استنشاق حريق هائل ام الفحم حي الباطن اطفاء استنفار شرطة نادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com