مجلس, الأمن, يعقد, اليوم, جلسة, خاصة, لمناقشة, قضية, الجولان,

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل عليه.وأوضح مندوب فرنسا، الذي تتولى بلاده هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، في تصريح صحفي أدلى به في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "لقد اقترحنا منذ وقت قصير على شركائنا في مجلس الأمن، ردا على طلب البعثة الدائمة لسوريا عقد اجتماع استثنائي حول مرتفعات الجولان، تحويل مشاوراتنا المغلقة حول مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (بين سوريا وإسرائيل) إلى جلسة علنية خاصة بالشرق الأوسط ستشمل بحث موضوع الجولان".وأشار ديلاتر إلى أن الجلسة ستنعقد في الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش.