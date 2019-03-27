مجلس, الأمن, يعقد, اليوم, جلسة, خاصة, لمناقشة, قضية, الجولان,

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وصل الوفد الأمني المصري مساء اليوم الاربعاء الى قطاع غزة قادما من اسرائيل عبر...
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة...
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن النقطة...
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للإضراب الشامل السبت المقبل...
أجمعت الدول ال-28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري...
أفادت وسائل إعلام في الأردن بعثور أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط...
احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان...
طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع "إسرائيل" عام 2016 لتزويد...
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر...