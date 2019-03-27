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الملك عبد الله: لا للوطن البديل والقدس خط أحمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن" الذي يرفض الوطن البديل والتوطين.



وأكد الملك، خلال اجتماعه، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن القدس كانت سبب إلغاء زيارته إلى رومانيا التي اعترفت بها مؤخرا عاصمة لإسرائيل.


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الملك عبدالله الثاني قوله: "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن".




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