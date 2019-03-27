وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي"، بعدما برأه تقرير المدعي الخاص روبرت مولر من التواطؤ مع روسيا، متهما الصحفيين بالتحيز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

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وقال ترامب عبر "تويتر"، إن "وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين دفعوا قدما التضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بأنه لم يكن هناك أي تعاون".وأضاف الرئيس الأميركي: "هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي".واستخدم ترامب في السابق مصطلح "عدو الشعب" لوصف وسائل الإعلام التي يصر على الدوام على أنها لا تغطي الأحداث المرتبطة به بشكل دقيق.