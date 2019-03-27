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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن النقطة...
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للإضراب الشامل السبت المقبل...
أجمعت الدول ال-28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري...
أفادت وسائل إعلام في الأردن بعثور أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط...
احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان...
طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع "إسرائيل" عام 2016 لتزويد...
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر...
تعرضت طائرات "بوينغ 737 ماكس" لضربة جديدة، بعد أن اضطرت طائرة من ذات الطراز تابعة...
طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر قرار الولايات المتحدة الاعتراف...
قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة في عملية السلام للشرق الاوسط، إن إسرائيل...