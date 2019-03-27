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عريقات يدعو لإنهاء الانقسام بهدف إسقاط "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن النقطة الأساسية أمام الفلسطينيين الآن، هي إنهاء الانقسام، الذي من شأنه أن يسقط صفقة القرن.


واعتبر عريقات في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، هي تمهيد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإعلان الاعتراف الأمريكي بغزة كدولة.


وقال عريقات إن مبادرة السلام العربية أُسقطت من قبل ترامب، وعلى الموقف العربي التمسك بها دون تغيير.


ودان الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مشيرا إلى أنها مستمرة 24 ساعة، من خلال الحصار، داعيا الفصائل في غزة إلى التعاون مع مصر لتثبيت التهدئة.  


وكشف عريقات أن فلسطين قدمت احتجاجا شديد اللهجة ضد الدول، التي امتنعت عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان حول القرارات الأخيرة المتعلقة بفلسطين.




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