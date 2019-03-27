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دعوات للاضراب والمشاركة في مليونية العودة السبت بغزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للإضراب الشامل السبت المقبل للمشاركة في مليونية الأرض والعودة.



ودعت الهيئة للمشاركة في الفعاليات السلمية التي ستنطلق في تمام الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة.


وأكد بيان الهيئة على أهمية مشاركة كل أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة والشتات والـ48 لإحياء يوم الأرض.


كما دعت للحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة الفعاليات والمسيرات، لقطع الطريق على مخططات الاحتلال الذي يتريد إراقة الدم الفلسطيني.




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