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باريس سان جيرمان يقتل حلم بيريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي، ضمن صفوفه، خلال الموسم المقبل، ليغلق باب الشائعات حول مصيرهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



واستخدم النادي الفرنسي، صور نيمار ومبابي للترويج لتذاكر الموسم المقبل، ليؤكد أنه لا يوجد أي نية للتفريط في الثنائي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



ورغم محاولات ريال مدريد، لنفي وجود أي مفاوضات مع الثنائي نيمار ومبابي، لكن رسالة باريس سان جيرمان جاءت واضحة وصريحة لإدارة الفريق الملكي.



وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، قد صرح عقب عودة زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي، أنه يتمنى التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، لقيادة مشروع النادي الجديد خلال المواسم المقبلة.




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