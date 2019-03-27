إحم, كليتيك, وتناول, هذه, الأطعمة, الـ6, فهي, صديقة, للكلى,

تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية وتصفية الدم وطرح الفضلات السائلة.

وتلعب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الكليتين، ودورهما الحيوي في الجسم، لذلك من الضروري تجنب تناول الأطعمة التي ترهقهما، والإكثار من الأطعمة التي تعزز من عملهما.وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي، إذا ما أردت لكليتيك أن تعملا بكفاءة عالية طوال الوقت:1- الفلفل الأحمر2- القرنبيط3- البصل4- التفاح5- السبانخ6- البطاطا الحلوة