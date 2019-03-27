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إحم كليتيك وتناول هذه الأطعمة الـ6 فهي صديقة للكلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية وتصفية الدم وطرح الفضلات السائلة.



وتلعب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الكليتين، ودورهما الحيوي في الجسم، لذلك من الضروري تجنب تناول الأطعمة التي ترهقهما، والإكثار من الأطعمة التي تعزز من عملهما.


وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي، إذا ما أردت لكليتيك أن تعملا بكفاءة عالية طوال الوقت:

1- الفلفل الأحمر


2- القرنبيط


3- البصل


4- التفاح


5- السبانخ


6- البطاطا الحلوة




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- مراقب علوم وصحة

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