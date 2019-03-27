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صورة - هذه شخصية يحيى بيازي في "باب الحارة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الممثل السوري ​يحيى بيازي​ لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​"، من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج ​محمد زهير رجب​، حيث يطل بكاركتر جديد لم يسبق وأن قدمه سابقاً.



وقال لموقعنا إنه يؤدي شخصية "أبو نحلة"، وهو من أهالي حارتي "الضبع" و"أبو النار" الذين هُجّروا من بيوتهم بسبب القصف الفرنسي، فيغادر إلى "حارة الصالحية" ويستقر فيها برفقة زوجته التي تكبره عمراً، بعدما منحه أهل الحارة منزلاً ليسكن فيه، ومحلاً يبيع فيه الفلافل، الأكلة الشامية الشعبية المعروفة.


ويطل بيازي خلال شهر رمضان بخمسة أعمال هي "عطر الشام 4" و"شوارع الشام العتيقة" و"عن الهوى والجوى" و"ممالك النار" و"​بقعة ضوء​ 14" إضافة إلى "باب الحارة 10".




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