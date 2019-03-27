صورة, لباسل, خياط, ونجله, تشعل, مواقع, التواصل, الإجتماعي,

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري ​باسل خياط​ برفقة نجله شمس، بديا فيها بلقطة عفوية.

وظهر خياط في الصورة هو ونجله يقفزان في الهواء لتلتقطهما الكاميرا وكأنهما طائران، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أثنوا على الوقت الجميل الذي يقضيه خياط مع عائلته.ومن ناحية أخرى، يخوض خياط السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يعيد ثنائيته مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، وهو عمل إجتماعي بوليسي رومانسي، يعتمد على التشويق البحت ويدخل عالمَي الحب والجريمة بجرأة.ويشارك في المسلسل أيضاً مجموعة من الممثلين اللبنانيين من بينهم ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، غبريال يمين، بولين حداد.