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كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن العالم، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.



وقال المصدر، إن المؤشر يركز على عاملين أساسيين هما قيمة الخدمات والمرافق وأسعار المواصلات، مضيفا "المؤشر صنف 133 دولة بعد قضاء 150 يوما في كل وحدة منها".


وقال أحد المشاركين في الاستطلاع "نلاحظ أن تكاليف المعيشة متقاربة في أغلى المدن تقليديا مثل باريس وسنغافورة وزيوريخ وجنيف وكوبنهاغن وهونغ كونغ".


وأضاف "إنها شهادة على العولمة وتشابه الأذواق وأنماط التسوق".


وتابع "حتى في المواقع التي قد يكون فيها شراء منتجات البقالة أرخص نسبيا، فإن أسعار المرافق أو وسائل النقل تزيد من إجمالي تكاليف المعيشة".


وأكد "أكثر ما يلفت الانتباه هو الانخفاض الحاد في تصنيف المدن الاقتصادية الناشئة، مثل إسطنبول وموسكو وسان بطرسبرغ، وذلك بسبب ارتفاع التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملات".


وتشاركت باريس وهونغ كونغ وسنغافورة في المركز الأول لأغلى مدن العالم.




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