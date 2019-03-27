كيف, يمكن, خفض, الضغط, المرتفع, من, دون, أدوية؟,

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تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية...
أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
انسداد الأنف مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، خاصة ممن يعانون من انسداد الجيوب...
يعتقد الكثيرون أن البقوليات هي السبب في الإصابة بانتفاخ القولون، وهذا يجعلهم...
كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالدهون...
وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف بصلة في اليوم يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان...
كشف خبير في مجال الذكاء الصناعي إن زراعة عقل صناعي يمكن أن تحل محل التعليم، وتلغي...
قالت البروفيسورة الألمانية كلاوديا بفوهلر إن حكة الوحمة تستلزم استشارة الطبيب...
تعتبر الخضار والفواكه أساس الغذاء الصحي والسليم، غير أن كثيرين منا يرغبون في تجنب...